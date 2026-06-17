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Buxar News: आथर बधार में प्रेमिका को बुलाने की जिद पर 1.32 लाख वोल्ट बिजली पोल पर चढ़ा युवक, सप्लाई बंद कर बचाई जान

Jun 17, 2026 08:07 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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17 जून, बुधवार, बक्सर: बासुदेवा थाना क्षेत्र के आथर बधार में एक युवक प्रेमिका को बुलाने की जिद में 1.32 लाख वोल्ट क्षमता वाले बिजली पोल पर चढ़ गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली सप्लाई बंद कराई गई।

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