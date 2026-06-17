Buxar News: आथर बधार में प्रेमिका को बुलाने की जिद पर 1.32 लाख वोल्ट बिजली पोल पर चढ़ा युवक, सप्लाई बंद कर बचाई जान

17 जून, बुधवार, बक्सर: बासुदेवा थाना क्षेत्र के आथर बधार में एक युवक प्रेमिका को बुलाने की जिद में 1.32 लाख वोल्ट क्षमता वाले बिजली पोल पर चढ़ गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली सप्लाई बंद कराई गई।

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