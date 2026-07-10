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Buxar News: NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ आइसा का विरोध मार्च

Jul 10, 2026 07:02 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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10 जुलाई, शुक्रवार, बक्सर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र आंदोलन व भूख हड़ताल के समर्थन में आइसा (AISA) कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की।

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