Gaya News: बोधगया के रीवर साइड रोड पर बालू लदे ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को कुचला, चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी
11 जून, गुरुवार, बोधगया (गया): रीवर साइड रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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