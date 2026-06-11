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Gaya News: बोधगया के रीवर साइड रोड पर बालू लदे ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को कुचला, चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी

Jun 11, 2026 01:52 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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11 जून, गुरुवार, बोधगया (गया): रीवर साइड रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

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