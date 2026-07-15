नालंदा में राज्यपाल सैयद अता हसनैन का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा- 'ऑपरेशन सिंदूर' और 1965 युद्ध पर झूठ फैला रहा पाक
15 जुलाई, बुधवार, नालंदा: बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नालंदा दौरे पर पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 'ऑपरेशन सिंदूर' और 1965 के युद्ध को लेकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। राज्यपाल ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नए स्टूडियो का उद्घाटन भी किया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
नालंदा में राज्यपाल सैयद अता हसनैन का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा- 'ऑपरेशन सिंदूर' और 1965 युद्ध पर झूठ फैला रहा पाकJul 15, 2026 07:37 pm IST
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