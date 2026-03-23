Bihar Board 12th Result 2026 Topper: बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी, टॉपर कौन
बिहार बोर्ड के 13 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल इंटर में 85.19 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं. बिहार बोर्ड ने इस बार भी तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस का रिजल्ट एक साथ जारी किया.हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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