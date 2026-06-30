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भोजपुर के सिकरहटा गांव के पास इनोवा कार की टक्कर से रिटायर्ड शिक्षक समेत 2 की मौत, विरोध में सड़क जाम

Jun 30, 2026 01:55 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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30 जून, मंगलवार, भोजपुर: सिकरहटा गांव के पास बैंक से पैसे निकालकर साइकिल से घर लौट रहे रिटायर्ड शिक्षक समेत दो लोगों को इनोवा कार ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार पलट गई और चालक फरार हो गया। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया।

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