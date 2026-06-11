भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित
11 जून, गुरुवार, भोजपुर: सहार थाना क्षेत्र के खैरा चेकपोस्ट पर नो-एंट्री के नाम पर बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में एक दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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