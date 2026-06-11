Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

Jun 11, 2026 01:41 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

11 जून, गुरुवार, भोजपुर: सहार थाना क्षेत्र के खैरा चेकपोस्ट पर नो-एंट्री के नाम पर बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में एक दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजभोजपुर के सहार थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित