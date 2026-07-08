भोजपुर: सहार के बड़की खड़ाव गांव में भूमि विवाद में युवक विक्रांत कुमार सिंह की चाकू गोदकर हत्या, गांव में कोहराम
8 जुलाई, बुधवार, भोजपुर: सहार थाना क्षेत्र के बड़की खड़ाव गांव में बुधवार सुबह भूमि विवाद में 34 वर्षीय विक्रांत कुमार सिंह की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। सिर और सीने पर वार से गंभीर घायल विक्रांत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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