Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

भोजपुर के पीरो अनुमंडल कार्यालय में जनता दरबार, SDO ने शिकायतें सुनकर अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

Aug 05, 2026 08:17 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

5 अगस्त, बुधवार, भोजपुर: पीरो अनुमंडल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। SDO ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को मामलों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजभोजपुर के पीरो अनुमंडल कार्यालय में जनता दरबार, SDO ने शिकायतें सुनकर अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश