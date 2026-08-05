भोजपुर के पीरो अनुमंडल कार्यालय में जनता दरबार, SDO ने शिकायतें सुनकर अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश
5 अगस्त, बुधवार, भोजपुर: पीरो अनुमंडल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। SDO ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को मामलों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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