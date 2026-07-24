भोजपुर पीरो: डोमन डीहरा गांव में बाधार जलजमाव का वीडियो वायरल, प्रशासन ने नहर-आहर की सफाई कराकर किसानों को दी राहत

24 जुलाई, शुक्रवार: भोजपुर के पीरो प्रखंड स्थित डोमन डीहरा गांव में बाधार में जलजमाव से धान रोपनी बाधित होने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। नहरों और आहरों की जेसीबी से सफाई कराए जाने के बाद पानी निकला, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली।

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