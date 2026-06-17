Bhojpur News: पैक्स मध्यावधि चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, अध्यक्ष-सदस्य पद के 24 प्रत्याशियों का भाग्य EVM में कैद
17 जून, बुधवार, भोजपुर: पवना पैक्स के मध्यावधि चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद के 4 और सदस्य पद के 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया। सदस्यों के इस्तीफे के बाद यह चुनाव कराया गया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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