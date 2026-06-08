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Bhojpur News: भोजपुर के कोईलवर में छपरा के चार ट्रक चालक भाइयों की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी

Jun 08, 2026 08:07 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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8 जून, सोमवार: भोजपुर के कोईलवर में छपरा के चार ट्रक चालक भाइयों की लाठी-डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं ट्रक मालिकों ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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