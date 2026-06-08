Karisath Horse Race: भोजपुर के उदवंतनगर स्थित कारीसाथ में घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, बक्सर के घोड़े ने मारी बाजी
8 जून, सोमवार: भोजपुर के उदवंतनगर स्थित कारीसाथ में आयोजित घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता में बक्सर के घोड़े ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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