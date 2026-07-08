भोजपुर: इमादपुर के इंगलिशपुर गांव में मवेशी चोरी के शक में रोहतास के युवक की हत्या, 15-20 अज्ञात पर केस दर्ज

8 जुलाई, बुधवार, भोजपुर: इमादपुर थाना क्षेत्र के इंगलिशपुर गांव में मवेशी चोरी के आरोप में रोहतास जिले के एक युवक को भीड़ ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने एक नामजद समेत 15-20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक के परिजन आरा सदर अस्पताल पहुंचे।

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