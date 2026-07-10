भरत तिवारी एनकाउंटर केस: मां की तबीयत बिगड़ने से अनिश्चितकालीन अनशन स्थगित, न्यायिक जांच आयोग ने 6 गवाहों को भेजा नोटिस
10 जुलाई, शुक्रवार, पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी मामले में उनकी मां आशा देवी का प्रस्तावित अनिश्चितकालीन अनशन स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब 20 जुलाई के बाद आगे की रणनीति तय होगी। न्यायिक जांच आयोग ने 6 गवाहों को समन जारी किया है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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