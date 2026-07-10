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भरत तिवारी एनकाउंटर केस: मां की तबीयत बिगड़ने से अनिश्चितकालीन अनशन स्थगित, न्यायिक जांच आयोग ने 6 गवाहों को भेजा नोटिस

Jul 10, 2026 12:55 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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10 जुलाई, शुक्रवार, पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी मामले में उनकी मां आशा देवी का प्रस्तावित अनिश्चितकालीन अनशन स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब 20 जुलाई के बाद आगे की रणनीति तय होगी। न्यायिक जांच आयोग ने 6 गवाहों को समन जारी किया है।

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