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भोजपुर के आरा रमना मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योग समिति का योग शिविर आयोजित

Jun 19, 2026 08:47 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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19 जून, शुक्रवार: भोजपुर के आरा स्थित रमना मैदान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग समिति द्वारा योग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों को स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए नियमित योग अपनाने का संदेश दिया गया।

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