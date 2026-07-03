भागलपुर TMBU में 70 अतिथि शिक्षकों का 11वें दिन भी आंदोलन जारी, बकाया मानदेय और सेवा बहाली की मांग
भागलपुर: टीएमबीयू में सेवा समाप्त किए गए 70 अतिथि शिक्षकों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। शिक्षकों ने 11 माह के बकाया मानदेय, सेवा समाप्ति की समीक्षा और बहाली की मांग की। नगर विधायक रोहित पांडेय ने उनकी मांग उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
गुना में सिंधिया के दौरे से दूरी पर MLA पन्नालाल शाक्य का बयान, बोले- क्या बच्चों की शादी छोड़ हर समय मीटिंग में जाएं?Jul 03, 2026 03:19 pm IST
उज्जैन में क्षिप्रा नदी उफान पर, घाट किनारे मंदिर आधे डूबे; सहायक सचिव की तलाश जारी, युवक बाइक समेत बहाJul 03, 2026 03:11 pm IST
नालंदा के कतरीसराय में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, लोन-लॉटरी के नाम पर करते थे ठगी, 10 मोबाइल बरामदJul 03, 2026 03:06 pm IST
राजगढ़ के जीरापुर में JE के घर दूसरी और तीसरी पत्नी आमने-सामने, विवाद के बाद पुलिस ने संभाला मामलाJul 03, 2026 02:56 pm IST