भागलपुर TMBU में 70 अतिथि शिक्षकों का 11वें दिन भी आंदोलन जारी, बकाया मानदेय और सेवा बहाली की मांग

भागलपुर: टीएमबीयू में सेवा समाप्त किए गए 70 अतिथि शिक्षकों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। शिक्षकों ने 11 माह के बकाया मानदेय, सेवा समाप्ति की समीक्षा और बहाली की मांग की। नगर विधायक रोहित पांडेय ने उनकी मांग उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

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