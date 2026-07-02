भागलपुर के तिलकामांझी थाने में मृतक बिल्डर की बहन का हंगामा, पुलिस पर लापरवाही और कार्रवाई में देरी का आरोप

2 जून, गुरुवार: भागलपुर में मृतक बिल्डर की बहन ने तिलकामांझी थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर कथित लापरवाही और समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच तीखी बहस हुई।

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