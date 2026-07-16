भभुआ के सोनहन थाना क्षेत्र में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से किसान की मौत, पोस्टमार्टम कराया गया

16 जुलाई, गुरुवार: भभुआ: सोनहन थाना क्षेत्र के खनेठी गांव में पोल से गिरे करंट प्रवाहित बिजली तार की चपेट में आने से 64 वर्षीय किसान हरिशंकर मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

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