Bhabua रोड स्टेशन पर नकली डेड बॉडी प्रैंक वायरल, RPF-जीआरपी जांच में जुटी, आरोपियों पर रेलवे एक्ट में होगी कार्रवाई
भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर नकली शव के साथ प्रैंक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना युवकों को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद RPF और GRP ने जांच शुरू कर दी है। CCTV के जरिए पहचान कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और रेलवे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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