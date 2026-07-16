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भभुआ नगर परिषद बोर्ड बैठक में 12 करोड़ की 80 विकास योजनाओं को मंजूरी, देर से आने वाले सफाईकर्मी होंगे सेवामुक्त

Jul 16, 2026 08:55 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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16 जुलाई, गुरुवार: भभुआ नगर परिषद सभागार में गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में 12 करोड़ रुपये लागत की 80 विकास योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सुबह छह बजे तक कार्यस्थल न पहुंचने वाले सफाईकर्मियों को सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया। सैरातों की बंदोबस्ती पर भी चर्चा हुई।

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