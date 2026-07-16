भभुआ नगर परिषद बोर्ड बैठक में 12 करोड़ की 80 विकास योजनाओं को मंजूरी, देर से आने वाले सफाईकर्मी होंगे सेवामुक्त
16 जुलाई, गुरुवार: भभुआ नगर परिषद सभागार में गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में 12 करोड़ रुपये लागत की 80 विकास योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सुबह छह बजे तक कार्यस्थल न पहुंचने वाले सफाईकर्मियों को सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया। सैरातों की बंदोबस्ती पर भी चर्चा हुई।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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