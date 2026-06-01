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Bhabua News: भभुआ में शादी के नाम पर राजस्थान के युवक से दो लाख की ठगी, दुल्हन कुछ घंटों बाद हुई फरार

Jun 01, 2026 03:53 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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1 जून, सोमवार, भभुआ: शादी के नाम पर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जयपुर निवासी मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि शादी कराने के बहाने उससे करीब दो लाख रुपये लिए गए और विवाह के कुछ घंटों बाद दुल्हन फरार हो गई। पीड़ित का दावा है कि पूरी घटना सुनियोजित साजिश थी।

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