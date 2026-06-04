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Bhabua के कैथी गांव में गिरे बिजली तार की चपेट में आने से 12 वर्षीय शिवम की मौत, विभाग पर लापरवाही का आरोप

Jun 04, 2026 09:11 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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4 जून, गुरुवार: भभुआ (कैमूर) के सोनहन थाना क्षेत्र के कैथी गांव में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से 12 वर्षीय शिवम कुमार की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि क्षेत्र में नंगे तार होने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने मुआवजे की मांग की है।

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