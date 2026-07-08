भभुआ में शादी रचाकर राजस्थान के परिवार से लाखों रुपए हड़पे, रेलवे स्टेशन से बाइक पर बैठकर फरार हुई दुल्हन

8 जुलाई, बुधवार, भभुआ (कैमूर): विवाह एजेंट ने राजस्थान के भंवर लाल के परिवार से शादी के नाम पर लाखों रुपए और गहने हड़प लिए। नागा बाबा पोखरा पर शादी रचाई गई, लेकिन रेलवे स्टेशन से दुल्हन बाइक पर बैठकर फरार हो गई। दलाल और लड़की के परिजन भी गायब। नगर थाने में केस दर्ज।

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