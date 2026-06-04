Bhabua News: चांद थाना पुलिस ने 36 घंटे में लूटकांड सुलझाया, दो आरोपी गिरफ्तार, लूट की रकम और बाइक बरामद

भभुआ (कैमूर) के चांद थाना क्षेत्र में 49 हजार रुपये की लूट मामले का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की रकम का बड़ा हिस्सा, घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

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