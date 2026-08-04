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बेतिया में हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने विधायक रेणु देवी के आवास का घेराव किया, मंत्री से वार्ता के बाद समाधान का आश्वासन

Aug 04, 2026 01:31 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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4 अगस्त, मंगलवार, बेतिया: तीन सूत्री मांगों को लेकर पांच दिनों से हड़ताल पर बैठे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने विधायक रेणु देवी के आवास का घेराव किया। विधायक ने विभागीय मंत्री से फोन पर बात कर जल्द समाधान और मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

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