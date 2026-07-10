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Begusarai News: बूढ़ी गंडक नदी में डूबे युवक का शव 20 घंटे बाद बरामद, परिवार के इकलौते बेटे की मौत से मातम

Jul 10, 2026 04:10 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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10 जुलाई, शुक्रवार, बेगूसराय: चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के आकोपुर गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी में डूबे युवक का शव करीब 20 घंटे बाद बरामद हुआ। मृतक गढ़पुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और परिवार का इकलौता बेटा था। सदर अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

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