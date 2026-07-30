बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में 100 राउंड फायरिंग का CCTV वायरल, 4 ग्रामीण और 4 बदमाश घायल

30 जुलाई, गुरुवार, बेगूसराय: सिंघौल थाना क्षेत्र के चांदवारा गांव में भारी बवाल के दौरान कथित तौर पर करीब 100 राउंड फायरिंग हुई। घटना में चार ग्रामीण गोली लगने से घायल हुए। फायरिंग का एक CCTV सामने आया है। भीड़ की पिटाई में चार संदिग्ध बदमाश भी घायल हुए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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