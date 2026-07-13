बेगूसराय सदर अस्पताल के 18.75 करोड़ के मॉडल अस्पताल भवन में सोखता रिसाव, गंदे पानी से संक्रमण का खतरा
13 जुलाई, सोमवार, बेगूसराय: सदर अस्पताल के 18.75 करोड़ रुपये की लागत से बने मॉडल अस्पताल भवन में सोखता से गंदे पानी का रिसाव होने लगा है। पानी जमा होने से संक्रामक रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है। भवन का उद्घाटन 23 सितंबर 2025 को हुआ था।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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