बेगूसराय में पूर्व पार्षद और राजद नेता पर बाइक सवार बदमाशों का हमला, दो गोलियां लगने के बाद अस्पताल में भर्ती

13 जुलाई, सोमवार, बेगूसराय: फुलबड़िया थाना क्षेत्र के सिंघिया चौक स्थित फल मंडी के पास रविवार रात बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व पार्षद और राजद नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उनके शरीर में दो गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उन्हें अलेक्सिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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