Begusarai News: NH-31 पर तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल
13 मई, बुधवार: बिहार के बेगूसराय में NH-31 पर तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में गुड्डू कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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