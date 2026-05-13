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Begusarai News: NH-31 पर तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल

May 13, 2026 05:20 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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13 मई, बुधवार: बिहार के बेगूसराय में NH-31 पर तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में गुड्डू कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया।

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