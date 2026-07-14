Begusarai News: 12 घंटे में रेल पटरी के पास मिले दो घायल युवक, एक की मौत, दूसरे का ICU में इलाज

14 जुलाई, मंगलवार, बेगूसराय: 12 घंटे के भीतर रेल पटरी के पास दो युवक घायल अवस्था में मिले। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में ICU में भर्ती है। पुलिस दोनों मामलों के बीच संबंध समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक या घायल के साथ मारपीट की आशंका की भी जांच की जा रही है।

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