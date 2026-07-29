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बेगूसराय में जमीन विवाद पर गोलीबारी, 4 लोग घायल, हमलावरों पर ग्रामीणों का पलटवार, कई बाइक क्षतिग्रस्त

Jul 29, 2026 01:34 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, बेगूसराय: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस के अनुसार फायरिंग में चार लोग घायल हुए। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हमलावरों पर हमला कर दिया और कई बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले की जांच जारी है।

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