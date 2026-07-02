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बेगूसराय के IMA हॉल में डॉक्टर्स डे पर 100 चिकित्सक सम्मानित, डॉ. बी.सी. राय को दी श्रद्धांजलि

Jul 02, 2026 04:40 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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बेगूसराय में IMA हॉल में डॉक्टर्स डे के अवसर पर 100 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। सभी डॉक्टरों ने डॉ. बी.सी. राय के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और चिकित्सा सेवा के साथ मानव सेवा का संकल्प लिया।

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