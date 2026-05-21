Begusarai News: देवनगर में बदमाशों का तांडव, घर में घुसकर पूर्व मुखिया समेत 4 लोगों को रॉड से पीटा
21 मई, गुरुवार: बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र स्थित देवनगर में बदमाशों ने स्कॉर्पियो से पहुंचकर पूर्व मुखिया प्रवीण कुमार सिंह समेत चार लोगों पर हमला कर दिया। लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से की गई मारपीट में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
मुंबई की युवती को इंस्टाग्राम पर प्रेमजाल में फंसाकर उज्जैन बुलाया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपMay 21, 2026 06:46 pm IST
Sehore News: आष्टा में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई, बिजली कटौती और NEET पेपर लीक को लेकर सौंपा ज्ञापनMay 21, 2026 06:38 pm IST
UIDAI इंटर्नशिप योजना के तहत टेक्नोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट छात्रों को ₹50,000 तक स्टाइपेंड और व्यावहारिक अनुभवMay 21, 2026 06:38 pm IST
Dindori News: डिंडोरी में इलाज और आर्थिक मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव लगाने का आरोप, पीड़ित परिवार ने लगाई गुहारMay 21, 2026 06:29 pm IST