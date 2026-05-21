Begusarai News: देवनगर में बदमाशों का तांडव, घर में घुसकर पूर्व मुखिया समेत 4 लोगों को रॉड से पीटा

21 मई, गुरुवार: बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र स्थित देवनगर में बदमाशों ने स्कॉर्पियो से पहुंचकर पूर्व मुखिया प्रवीण कुमार सिंह समेत चार लोगों पर हमला कर दिया। लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से की गई मारपीट में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है।

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