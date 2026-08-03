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बांका जिला परिषद कार्यालय में निगरानी की छापेमारी, ₹1.26 लाख रिश्वत लेते दो कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार

Aug 03, 2026 03:41 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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3 जुलाई, सोमवार, बांका: जिला परिषद कार्यालय में पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर ₹1.26 लाख रिश्वत लेते दो कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत एक संवेदक की ओर से की गई थी। मामले में दर्ज परिवाद के आधार पर अन्य नामजद लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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