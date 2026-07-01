बांका: टीएमबीयू ने सत्र 2026-30 के सीबीसीएस सेमेस्टर-1 के नए विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम अनिवार्य किया
1 जुलाई, बुधवार, बांका: तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) ने सत्र 2026-30 के सीबीसीएस सेमेस्टर-1 में नामांकित विद्यार्थियों के लिए 1 जुलाई से इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। विश्वविद्यालय ने सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में इसे अनिवार्य रूप से आयोजित करने को कहा है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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