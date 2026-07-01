बांका: टीएमबीयू ने सत्र 2026-30 के सीबीसीएस सेमेस्टर-1 के नए विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम अनिवार्य किया

1 जुलाई, बुधवार, बांका: तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) ने सत्र 2026-30 के सीबीसीएस सेमेस्टर-1 में नामांकित विद्यार्थियों के लिए 1 जुलाई से इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। विश्वविद्यालय ने सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में इसे अनिवार्य रूप से आयोजित करने को कहा है।

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