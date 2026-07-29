Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

बांका के शंभूगंज में हत्या केस में बेल पर छूटे युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच शुरू

Jul 29, 2026 02:25 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

29 जुलाई, बुधवार, बांका: शंभूगंज थाना क्षेत्र की करसोप पंचायत में 30 वर्षीय जीतू मंडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार मृतक हाल ही में एक हत्या के मामले में बेल पर जेल से बाहर आया था।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजबांका के शंभूगंज में हत्या केस में बेल पर छूटे युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच शुरू