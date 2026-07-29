बांका के शंभूगंज में हत्या केस में बेल पर छूटे युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच शुरू
29 जुलाई, बुधवार, बांका: शंभूगंज थाना क्षेत्र की करसोप पंचायत में 30 वर्षीय जीतू मंडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार मृतक हाल ही में एक हत्या के मामले में बेल पर जेल से बाहर आया था।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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