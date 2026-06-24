बांका सदर अस्पताल में हिंदुस्तान की खबर का असर, आकस्मिक विभाग के सामने लगाया गया शेड
24 जून, बुधवार: बांका सदर अस्पताल में आकस्मिक विभाग के सामने शेड नहीं होने की समस्या को लेकर प्रकाशित खबर का असर दिखा है। स्वास्थ्य विभाग ने पहल करते हुए पुराने आकस्मिक विभाग के सामने शेड लगवा दिया, जिससे मरीजों और परिजनों को राहत मिली है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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