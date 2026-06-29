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बांका में बदलते मौसम और उमस भरी गर्मी का असर, सदर अस्पताल समेत स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या बढ़ी

Jun 29, 2026 02:49 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जून, सोमवार: बांका में बदलते मौसम, बादलों की आवाजाही और बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। इसका असर लोगों की सेहत पर दिख रहा है। सदर अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और निजी क्लीनिकों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

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