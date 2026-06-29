बांका में बदलते मौसम और उमस भरी गर्मी का असर, सदर अस्पताल समेत स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या बढ़ी
29 जून, सोमवार: बांका में बदलते मौसम, बादलों की आवाजाही और बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। इसका असर लोगों की सेहत पर दिख रहा है। सदर अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और निजी क्लीनिकों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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