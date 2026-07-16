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बांका के मंदार में भगवान मधुसूदन की भव्य रथयात्रा निकली, बिहार-झारखंड से पहुंचे हजारों श्रद्धालु

Jul 16, 2026 06:50 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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16 जुलाई, गुरुवार, बांका: बौंसी के ऐतिहासिक मंदार क्षेत्र में भगवान मधुसूदन की भव्य रथयात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। विशेष पूजा-अर्चना के बाद भगवान को सुसज्जित रथ पर विराजमान किया गया। बिहार और झारखंड से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लेकर दर्शन किए।

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