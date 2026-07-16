बांका के मंदार में भगवान मधुसूदन की भव्य रथयात्रा निकली, बिहार-झारखंड से पहुंचे हजारों श्रद्धालु
16 जुलाई, गुरुवार, बांका: बौंसी के ऐतिहासिक मंदार क्षेत्र में भगवान मधुसूदन की भव्य रथयात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। विशेष पूजा-अर्चना के बाद भगवान को सुसज्जित रथ पर विराजमान किया गया। बिहार और झारखंड से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लेकर दर्शन किए।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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