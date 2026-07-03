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बगहा के वाल्मीकिनगर में भारत-नेपाल सीमा का SP ने किया निरीक्षण, SSB के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

Jul 03, 2026 02:40 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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बगहा: एसपी राजेश कुमार ने एसएसबी अधिकारियों के साथ वाल्मीकिनगर स्थित भारत-नेपाल सीमा का संयुक्त निरीक्षण किया। उन्होंने सीमा चौकियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संदिग्ध गतिविधियों, अवैध आवाजाही और वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए।

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