बगहा के वाल्मीकिनगर में भारत-नेपाल सीमा का SP ने किया निरीक्षण, SSB के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
बगहा: एसपी राजेश कुमार ने एसएसबी अधिकारियों के साथ वाल्मीकिनगर स्थित भारत-नेपाल सीमा का संयुक्त निरीक्षण किया। उन्होंने सीमा चौकियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संदिग्ध गतिविधियों, अवैध आवाजाही और वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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