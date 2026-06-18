बगहा में प्राकृतिक खेती कार्यशाला के दौरान यूरिया की किल्लत पर भड़के किसान, विधायक के आश्वासन से मामला शांत

बिहार के बगहा में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला के दौरान किसानों ने यूरिया की किल्लत और वितरण में अनियमितता को लेकर हंगामा किया। किसानों ने खाद की उपलब्धता की मांग की। विधायक राम सिंह के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।

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