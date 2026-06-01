Bagaha News: बगहा के चर्चित मनोज यादव हत्याकांड में 14 साल बाद फैसला, पूर्व सैनिक रविल उर्फ सोनू को उम्रकैद

1 जून, सोमवार, बगहा: 14 वर्ष पुराने मनोज यादव हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने अभियुक्त मो. रविल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार सेना में भर्ती कराने के नाम पर पैसे लेने के बाद आरोपी ने बीयर में जहर मिलाकर अपने दोस्त मनोज यादव की हत्या कर दी थी।

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