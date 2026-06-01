Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Bagaha News: बगहा के चर्चित मनोज यादव हत्याकांड में 14 साल बाद फैसला, पूर्व सैनिक रविल उर्फ सोनू को उम्रकैद

Jun 01, 2026 02:35 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

1 जून, सोमवार, बगहा: 14 वर्ष पुराने मनोज यादव हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने अभियुक्त मो. रविल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार सेना में भर्ती कराने के नाम पर पैसे लेने के बाद आरोपी ने बीयर में जहर मिलाकर अपने दोस्त मनोज यादव की हत्या कर दी थी।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजBagaha News: बगहा के चर्चित मनोज यादव हत्याकांड में 14 साल बाद फैसला, पूर्व सैनिक रविल उर्फ सोनू को उम्रकैद