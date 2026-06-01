Bagaha News: बगहा के चर्चित मनोज यादव हत्याकांड में 14 साल बाद फैसला, पूर्व सैनिक रविल उर्फ सोनू को उम्रकैद
1 जून, सोमवार, बगहा: 14 वर्ष पुराने मनोज यादव हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने अभियुक्त मो. रविल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार सेना में भर्ती कराने के नाम पर पैसे लेने के बाद आरोपी ने बीयर में जहर मिलाकर अपने दोस्त मनोज यादव की हत्या कर दी थी।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत एमफिल और पीएचडी के लिए ₹37,000 से ₹42,000 तक फेलोशिपJun 01, 2026 02:19 pm IST
Burhanpur News: बुरहानपुर के भावसा स्कूल में प्रभारी प्राचार्य संजय सोनवणे का शव शौचालय में फंदे पर मिला, जांच जारीJun 01, 2026 02:18 pm IST
Bhagalpur News: भागलपुर के मायागंज अस्पताल में हड़ताल के बीच सुरक्षा गार्डों में झड़प, एक का सिर फूटा, अफरातफरीJun 01, 2026 02:12 pm IST
Begusarai News: बेगूसराय के नीमाचांदपुरा में सड़क हादसे में युवक की मौत, 40 दिन पहले हुई थी शादी, एक साथी गंभीर घायलJun 01, 2026 01:57 pm IST