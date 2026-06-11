Aurangabad News: औरंगाबाद के रफीगंज में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में सिक्योरिटी गार्ड उमेश यादव की मौत, चालक फरार
11 जून, गुरुवार, औरंगाबाद: रफीगंज थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में सिक्योरिटी गार्ड उमेश यादव की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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