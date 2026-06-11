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Aurangabad के कुटुंबा थाना क्षेत्र में दहेज हत्या का मामला, विवाहिता की मौत के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

Jun 11, 2026 01:01 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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11 जून, गुरुवार, औरंगाबाद: कुटुंबा थाना क्षेत्र के दधपा गढ़ गांव में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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