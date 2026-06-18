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Aurangabad News: गोह प्रखंड के भुरकुंडा गांव में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हेतु निकली भव्य जलयात्रा, कलश स्थापना संपन्न

Jun 18, 2026 02:53 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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18 जून, गुरुवार: बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड स्थित भुरकुंडा गांव में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर भव्य जलयात्रा निकाली गई। श्रद्धालु कलश लेकर देवहरा पुनपुन नदी घाट पहुंचे, जहां से पवित्र जल भरकर यज्ञ स्थल पर कलश स्थापना की गई।

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Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजAurangabad News: गोह प्रखंड के भुरकुंडा गांव में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हेतु निकली भव्य जलयात्रा, कलश स्थापना संपन्न