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Araria News: फारबिसगंज के डायलिसिस सेंटर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, परिजनों का लापरवाही का आरोप, जांच जारी

Jul 14, 2026 02:10 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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14 जुलाई, मंगलवार, फारबिसगंज (अररिया): लायंस नेत्रालय के डायलिसिस सेंटर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की डायलिसिस के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जबकि डॉक्टरों ने आरोपों से इनकार किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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