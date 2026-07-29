अररिया में गुरु पूर्णिमा पर साईं मंदिर और सत्संग मंदिर में विशेष पूजा, आरती व प्रवचन, श्रद्धालुओं की भारी भीड़
29 जुलाई, बुधवार, अररिया: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अररिया के साईं मंदिर और काली बाजार स्थित सत्संग मंदिर में सुबह से पूजा-अर्चना, आरती और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। आयोजन देर शाम तक जारी रहेगा।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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