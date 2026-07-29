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अररिया में गुरु पूर्णिमा पर साईं मंदिर और सत्संग मंदिर में विशेष पूजा, आरती व प्रवचन, श्रद्धालुओं की भारी भीड़

Jul 29, 2026 01:36 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, अररिया: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अररिया के साईं मंदिर और काली बाजार स्थित सत्संग मंदिर में सुबह से पूजा-अर्चना, आरती और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। आयोजन देर शाम तक जारी रहेगा।

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