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अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र में आपसी प्रतिद्वंद्विता में ट्रैक्टर चालक को गोली मारी, इलाज के दौरान हुई मौत

Jun 29, 2026 02:38 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जून, सोमवार, अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के खुटहा बैजनाथपुर गांव में आपसी प्रतिद्वंद्विता के चलते 25 वर्षीय ट्रैक्टर चालक संजय कुमार को गोली मार दी गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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